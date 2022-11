Motociclista sofre lesões graves ao atingir carro e muro no Paraná

Da Redação

O rapaz, de 20 anos, sofreu fratura exposta numa das pernas e laceração em outro membro inferior.

Um motociclista sofreu lesões graves num acidente de trânsito ocorrido na tarde desta segunda-feira (21), no cruzamento das ruas Alameda Nabuco de Araújo e Comandante Paulo Pinheiro Schmidt, no bairro de Uvaranas, na região Leste de Ponta Grossa.

O rapaz, de 20 anos, sofreu fratura exposta numa das pernas e laceração em outro membro inferior. Ele está internado no Hospital Bom Jesus.

As causas do acidente estão sendo apuradas pelos órgãos de trânsito. Testemunhas informaram às autoridades que a moto se envolveu primeiramente numa colisão contra um automóvel Pampa e em seguida bateu contra um muro. Moradores da região acionaram as equipes de socorro e a Polícia Militar.

“O motociclista foi primeiramente atendido por uma equipe do Siate do Corpo de Bombeiros. Ele teve fraturas expostas e uma laceração em sua perna esquerda. Houve necessidade de ser acionado uma equipe médica do Samu devido a gravidade da vítima, que foi encaminhada ao Hospital Bom Jesus com ferimentos graves, sem risco de morte. Já o motorista do carro, de 38 anos, não se feriu”, relatou uma fonte.

Com informações: Portal aRede

