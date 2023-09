Motociclista sofre fraturas após batida em cruzamento; veja flagrante

O motorista do carro não se feriu no acidente

Um motociclista sofreu fraturas após se envolver em um acidente de trânsito por volta das 07h19 desta sexta-feira, 8 de setembro. A vítima, de idade não divulgada, colidiu a moto que conduzia contra um veículo em um cruzamento entre a Avenida Paranavaí e a Rua Miguel Couto, na Zona 6 de Maringá, norte do Paraná.

A batida entre os veículos foi registrada por uma câmera de segurança (veja abaixo). A partir das imagens, é possível ver o automóvel, um Chevrolet Monza, trafegando pela avenida.

Em certo momento, o motorista do carro realiza uma conversão para acessar a Rua Miguel Couto. Contudo, ao fazer a manobra, acaba sendo atingido pelo motociclista.

Uma equipe do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate), do Corpo de Bombeiros, foi acionada para atender a ocorrência. A vítima recebeu os primeiros cuidados no local e foi encaminhada consciente para uma unidade de saúde da cidade.

O condutor, por sua vez, saiu ileso da batida. Ele contou às autoridades que estava a caminho do trabalho e que não notou a aproximação do motociclista.

Veja o momento da colisão:

Com informações do GMC Online.

