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ACIDENTE

Motociclista sofre fratura após colisão com bicicleta em Marialva

Motociclista estava sozinho no veículo e precisou ser encaminhado ao Hospital Bom Samaritano, em Maringá

Escrito por Da Redação
Publicado em 27.06.2026, 09:51:27 Editado em 27.06.2026, 09:51:12
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Motociclista sofre fratura após colisão com bicicleta em Marialva
Autor Acidente ocorreu na Rua Cristóvão Colombo, localizada na entrada do bairro Shenandoá - Foto: Defesa Civil de Marialva

Um motociclista precisou ser hospitalizado após se envolver em um acidente de trânsito com uma bicicleta na noite desta sexta-feira (27), na Rua Cristóvão Colombo, localizada na entrada do bairro Shenandoá, no município de Marialva (PR). Após a colisão, o ciclista fugiu do local.

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O condutor da moto estava sozinho no momento da batida. Devido ao impacto, ele sofreu uma fratura fechada no pulso. Após receber o atendimento inicial no local da ocorrência, o motociclista foi encaminhado pelas equipes de resgate da Defesa Civil de Marialva para o Hospital Bom Samaritano, na cidade vizinha de Maringá, onde passou por avaliação e cuidados médicos.

As circunstâncias exatas que provocaram o acidente ainda devem ser apuradas pelas autoridades de trânsito.

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