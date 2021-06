Motociclista sofre ferimentos graves em acidente com ônibus

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

Continua após publicidade

Na tarde desta quinta-feira (24), em Maringá, um motociclista ficou gravemente ferido após colidir contra um ônibus, no cruzamento da Rua Hebe Camargo com a Rua Ana Rosa Maria de Jesus Barbosa, no Conjunto Habitacional João de Barro Thais.

O Samu e o Siate do Corpo de Bombeiros foram ao local para atender a vítima. De acordo com os socorristas, o homem teve ferimentos graves, mas a princípio sem risco de morte.

O motociclista teve laceração importante em face e tornozelo esquerdo, com sangramento ativo, mas sem sinais de fratura. Além de traumatismo crânio encefálico.

Câmeras de segurança registraram o momento do acidente.

Com informações do GMC.