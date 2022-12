Motociclista sofre acidente, fica inconsciente e é socorrido após dias

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A vítima só foi socorrida na manhã dessa quinta-feira (1)

Uma equipe do Serviço de Atendimento ao Trauma em Emergência (Samu) foi mobilizada nessa quinta-feira (1º) para resgatar um motociclista que sofreu um acidente de trânsito. De acordo com as informações dos socorristas, a vítima, que tem 37 anos, perdeu o controle e caiu em uma ribanceira no momento em que estava a caminho do trabalho, em Marialva, norte do Paraná.

continua após publicidade .

O homem sofreu uma queda de aproximadamente seis metros e ficou inconsciente por dois dias. Somente na manhã de quinta-feira que a vítima conseguiu pedir ajuda.

Leia também: BR-376: autoridades retiram todos os veículos visíveis de deslizamento

continua após publicidade .

Ele ligou para o Samu e não informou ao certo onde estava, pois não sabia sua localização. Conforme a equipe de resgate, a viatura, com o apoio da Defesa Civil, realizaram buscas pela estrada até encontrarem o motociclista.

Quando ele foi localizado, os socorristas solicitaram o suporte avançado, pois ele apresentava ferimentos graves. Na sequência, a vítima foi levada para o Hospital Metropolitano de Sarandi, também no norte do Estado.

fonte: Divulgação/Samu O motocicleta foi parar em uma ribanceira

Com informações do GMC Online.

Siga o TNOnline no Google News