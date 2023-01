Motociclista sem CNH morre ao ser atingido por caminhoneiro embriagado

Da Redação

O acidente fatal foi registrado na tarde dessa segunda-feira (23)

Um acidente de trânsito, registrado na tarde dessa segunda-feira (23) na BR-373, em Imbituva, nos Campos Gerais do Paraná, resultou na morte de um motociclista de 25 anos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

De acordo com as informações da corporação, a tragédia aconteceu após a vítima, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), invadir a pista contrária e colidir frontalmente contra um caminhão, que seguia para Ponta Grossa, também nos Campos Gerais.

O jovem foi arremessado devido à batida. Já a motocicleta foi arrastada pelo veículo de carga por aproximadamente 500 metros, pois o caminhão não conseguiu parar imediatamente.

Equipes de socorro foram acionadas para atender o motociclista, porém, nada pôde ser feito. O motorista do caminhão, por sua vez, não sofreu ferimentos.

Crimes de trânsito

A Polícia Rodoviária Federal informou que o acidente envolvendo a moto e o caminhão reuniu diversas infrações de trânsito.

Segundo a corporação, além de não possuir CNH, a vítima fatal, que até o momento não foi identificada, pilotava uma moto que estava com a placa adulterada. Tratava-se de uma Honda CG utilizando a placa de uma Honda Biz.

Já o caminhão, que seguia corretamente pela BR-373 quando foi surpreendido pelo motociclista, também foi submetido a vistorias. Durante o teste do bafômetro no caminhoneiro, os policiais identificaram a ingestão de álcool (1,4 Mg/L). Com o resultado, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido a Delegacia de Polícia Civil.

fonte: Divulgação/PRF O motociclista não possuía CNH e utilizava uma moto com placa adulterada; o caminhoneiro estava embriagado

