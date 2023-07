Motociclista quebra fêmur ao bater de frente a um caminhão no Paraná

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

No final da manhã desta quarta-feira (12), na Rua Carlos Chagas, no bairro São Braz, em Curitiba. Um motociclista ficou gravemente ferido ao se envolver em um acidente com um caminhão utilitário.

continua após publicidade

O acidente aconteceu próximo à Rua Edviges Model. Não se sabe ao certo as causa do acidente, mas a motocicleta bateu de frente com o caminhão.

- Clique aqui e receba nossas notícias pelo WhatsApp



continua após publicidade

Segundo o sargento Luciano, do Corpo de Bombeiros, o estado da vítima inspirava cuidados, mas estava estável.

Segundo o sargento Luciano, do Corpo de Bombeiros “ele apresentava uma fratura de fêmur, que pode levar a risco de morte, mas ele estava consciente, orientado, e na chegada da ambulância conseguia dizer o que aconteceu com ele, lembra bem tudo que aconteceu. Não se mexeu na colisão, o que foi muito importante, e agora está no interior da ambulância sendo cuidado” - o estado da vítima inspirava cuidados, mas estava estável.

Uma equipe da Polícia Militar (PM) registrou boletim de ocorrência do acidente.

Fonte: Banda B

Siga o TNOnline no Google News