Motociclista que sofreu acidente na PR-444 morre em Sarandi

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Josimar Schipitoski morreu após ficar 31 dias internado em Sarandi

Após passar 31 dias internado no Hospital Metropolitano de Sarandi, morreu o motociclista Josimar Schipitoski, de 34 anos. Ele foi vítima de um grave acidente registrado na Rodovia PR-444, em Mandaguari.

continua após publicidade .

O homem deu entrada na Unidade Hospitalar na manhã do dia 24 de junho. Ele pilotava uma motocicleta esportiva Kawasaki, quando atingiu a lateral de um GM Cruze. O motociclista que residia em Sarandi, sofreu múltiplas fraturas e traumatismo craniano e chegou a ser socorrido pela equipe do Serviço de Operações Aéreas do Samu.

No local do acidente foi apurado pelos órgãos competentes, que a moto seguia sentido a BR-376, e o carro teria saído de uma via paralela a rodoviae invadiu a pista de rolamento. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), de Maringá.

continua após publicidade .

Informações do Corujão Notícias.

Siga o TNOnline no Google News