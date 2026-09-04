Motociclista que morreu na PR-317 quando seguia para buscar a esposa é identificado

Ele será velado a partir das 17h desta sexta-feira (4) na Capela do Prever do Jardim Alvorada, em Maringá

Ednilson Machado Pazzetto, de 57 anos, morador de Maringá, morreu após se envolver em uma colisão violenta com um Hyundai HB20 na noite desta quinta-feira (3) na PR-317, próximo à C.Vale, em Floresta (PR).

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Ele será velado a partir das 17h desta sexta-feira (4) na Capela do Prever do Jardim Alvorada, em Maringá. A cerimônia de sepultamento está marcada para o sábado, 5, às 10h30, no Cemitério Parque de Maringá.

O acidente

Segundo informações apuradas no local, Ednilson seguia pela rodovia em direção a Floresta para buscar a esposa, que aguardava por ele em uma oficina da cidade. O veículo em que ela estava havia apresentado uma pane, e o motociclista teria ido até o município para encontrá-la.

Durante o trajeto, a motocicleta colidiu contra a lateral do HB20, que realizava uma conversão para acessar o retorno no sentido de Ivatuba. O impacto atingiu uma das portas do automóvel e provocou ferimentos gravíssimos no motociclista.

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Quando as equipes de socorro chegaram ao local, Ednilson já estava em óbito. O médico intervencionista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Nasser Auada, esteve na ocorrência e explicou a gravidade das lesões.

“Fomos acionados por uma colisão automoto na rodovia, em um trevo onde costumam acontecer bastante acidentes. Na nossa chegada, o paciente já estava em óbito. Ele teve uma lesão lacerante em região do pescoço, incompatível com qualquer sobrevivência, com sangramento intenso”, relatou o médico.

A motocicleta envolvida no acidente tem placa de Sarandi, enquanto a habilitação do condutor era registrada em Maringá.

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Duas pessoas que estavam no veículos também receberam atendimento das equipes de emergência após a batida. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos delas.

O acidente mobilizou equipes de atendimento de emergência e chamou a atenção pela violência da colisão. A dinâmica exata do acidente deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.

Com informações do GMC Online