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Motociclista que morreu na PR-317 quando seguia para buscar a esposa é identificado

Ele será velado a partir das 17h desta sexta-feira (4) na Capela do Prever do Jardim Alvorada, em Maringá

Escrito por Da Redação
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Motociclista que morreu na PR-317 quando seguia para buscar a esposa é identificado
Autor Ednilson Machado Pazzetto, de 57 anos - Foto: Reprodução

Ednilson Machado Pazzetto, de 57 anos, morador de Maringá, morreu após se envolver em uma colisão violenta com um Hyundai HB20 na noite desta quinta-feira (3) na PR-317, próximo à C.Vale, em Floresta (PR).

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Ele será velado a partir das 17h desta sexta-feira (4) na Capela do Prever do Jardim Alvorada, em Maringá. A cerimônia de sepultamento está marcada para o sábado, 5, às 10h30, no Cemitério Parque de Maringá.

O acidente

Segundo informações apuradas no local, Ednilson seguia pela rodovia em direção a Floresta para buscar a esposa, que aguardava por ele em uma oficina da cidade. O veículo em que ela estava havia apresentado uma pane, e o motociclista teria ido até o município para encontrá-la.

Durante o trajeto, a motocicleta colidiu contra a lateral do HB20, que realizava uma conversão para acessar o retorno no sentido de Ivatuba. O impacto atingiu uma das portas do automóvel e provocou ferimentos gravíssimos no motociclista.

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Quando as equipes de socorro chegaram ao local, Ednilson já estava em óbito. O médico intervencionista do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Nasser Auada, esteve na ocorrência e explicou a gravidade das lesões.

“Fomos acionados por uma colisão automoto na rodovia, em um trevo onde costumam acontecer bastante acidentes. Na nossa chegada, o paciente já estava em óbito. Ele teve uma lesão lacerante em região do pescoço, incompatível com qualquer sobrevivência, com sangramento intenso”, relatou o médico.

A motocicleta envolvida no acidente tem placa de Sarandi, enquanto a habilitação do condutor era registrada em Maringá.

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Duas pessoas que estavam no veículos também receberam atendimento das equipes de emergência após a batida. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a gravidade dos ferimentos delas.

O acidente mobilizou equipes de atendimento de emergência e chamou a atenção pela violência da colisão. A dinâmica exata do acidente deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.

Com informações do GMC Online

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