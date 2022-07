Motociclista que esperava sinal verde é atingido por carro e morre

Da Redação

Anderson Savelli foi arremessado após forte impacto

Um motociclista morreu na BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba, na madrugada deste sábado (23). Enquanto estava parado, à espera do sinal verde de um semáforo, no km 125, a moto com a vítima foi atingida por um automóvel.

O motorista causador da tragédia teria deixado o local sem prestar socorro.

Identificado como Anderson Savelli, a vítima foi arremessada de seu veículo e sofreu vários ferimentos devido ao forte impacto. Ele chegou a ser socorrido por equipes da concessionária que administra o trecho e levado ao Hospital do Trabalhador, na capital, mas não resistiu aos traumas sofridos e morreu no atendimento.

De acordo com as primeiras informações, além de não respeitar o sinal ainda vermelho para a passagem, o motorista do automóvel estaria em alta velocidade.

Investigação

Um outro motorista, que seguia atrás e presenciou a cena, conseguiu alcançar o causador do acidente e anotar a placa do carro.

A informação foi entregue para uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Ela será usada pela Delegacia de Polícia Civil de Fazenda Rio Grande, que investigará o caso, para auxiliar na identificação do motorista.

Ainda, de acordo com relatos, o homem seria motorista de uma empresa de ônibus fretado no Bairro Eucaliptos.

Com informações, Banda B.

