Motociclista que caiu ao tentar desviar de cães morre em Londrina

A queda foi registrada na última quinta-feira (12)

Um motociclista que sofreu uma queda ao tentar desviar de alguns cães, na Avenida Dez de Dezembro, na região do Jardim Igapó, em Londrina, norte do Paraná, morreu na noite dessa segunda-feira (16). A vítima, identificada como Leonardo Catelli Dias, de 40 anos, estava internado no Hospital Universitário Regional do Norte do Paraná (HU) desde a última quinta-feira (12), dia em que o acidente ocorreu.

De acordo com as informações do Londrina News, a queda ocorreu quando Leonardo pilotava uma motocicleta Honda CG 160 Fan. No momento em que trafegava sentido ao Parque Ouro Branco, sofreu um acidente ao tentar desviar de alguns cachorros que atravessavam a via.

O capacete que a vítima utilizava saiu durante a queda, e ele bateu a cabeça contra o sol, o que lhe causou um traumatismo cranioencefálico (TCE) grave.

Equipes do Serviço Integrado de Atendimento ao Trauma em Emergência (Siate) e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram chamadas para atender Leonardo. O rapaz foi intubado no local e levado para o HU, mas ele acabou não resistindo após ficar quatro dias internado na unidade de saúde.

Além disso, dois cães foram atingidos durante a queda do motociclista e acabaram morrendo.

