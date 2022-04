Da Redação

Motociclista que bateu em placa morre em hospital do PR

Morreu nesta sexta-feira (15), o motociclista Paulo Vitorio Leite, de 35 anos, morador de Mandaguaçu, que estava internado há cinco dias na UTI do Hospital Metropolitano de Sarandi, após sofrer um acidente na BR-376.

Em imagens gravadas por uma empresa da região, é possível ver que ele transitava em alta velocidade pela rodovia e de repente perde o controle do veículo e atinge o meio-fio e uma placa de sinalização. Com o impacto, Paulo foi arremessado a vários metros.

A vítima foi intubada no local pelas equipes de resgate e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Maringá e posteriormente transferida para o Metropolitano de Sarandi, mas não resistiu aos ferimentos. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) irá apurar as causas do acidente.

