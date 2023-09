Motociclista "passeia" no teto de carro após acidente no Paraná

Uma cena inusitada neste fim de semana ocorreu em Medianeira, no Oeste do Paraná. Após sofrer um acidente, um motociclista caiu sentado em cima do veículo e "passeou" de um jeito diferente.

O fato ocorreu no Bairro Belo Horizonte. O condutor do carro inicia uma manobra para acessar a Rua Jaime Canet, quando o motociclista atinge a parte traseira do carro e vai parar em cima do teto do veículo. Na imagem é possível ver o momento que o capacete se solta e cai no chão.

Veja o vídeo:

Com informações de Ricmais.

