Motociclista para embaixo de caminhonete após carro furar preferencial

Um motociclista ficou em estado grave e precisou ser entubado após ser vítima de um acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (21), no bairro Vila Operária, em Maringá, no noroeste do Paraná. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento que um carro avança a preferencial e atinge a vítima, que foi arremessada e parou embaixo de uma caminhonete estacionada.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu no cruzamento da Avenida Brasil com a Rua Pombal. Nas imagens é possível ver que, após a batida, com a força do impacto, o motociclista foi arremessado e bateu na traseira da caminhonete que estava parada há alguns metros.

Ele sofreu afundamento de crânio e precisou ser entubado pela equipe médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Na sequência, foi encaminhado ao Hospital Santa Casa. Para assistir ao flagrante do acidente, acesso o site do Plantão Maringá (clique aqui).

