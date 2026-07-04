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TRÂNSITO

Motociclista morre em grave colisão frontal na PR-495 em Medianeira

Condutor da motocicleta seguia pela rodovia quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, invadiu a pista contrária

Escrito por Da Redação
Publicado em 04.07.2026, 17:09:01 Editado em 04.07.2026, 17:08:53
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Motociclista morre em grave colisão frontal na PR-495 em Medianeira
Autor Acidente foi registado na região de Medianeira - Foto: Reprodução/CGN

Um motociclista de 49 anos morreu após um grave acidente registrado no início da noite desta sexta-feira (3) na PR-495, em Medianeira, no Oeste do Paraná.

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A colisão frontal aconteceu por volta das 18h20, na altura do km 26 da rodovia, e envolveu uma motocicleta Kenton, um Caoa Chery Tiggo 5X e um Ford Fiesta.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual, o condutor da motocicleta seguia pela rodovia quando, durante uma tentativa de ultrapassagem, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o Tiggo 5X, que trafegava no sentido oposto.

O motociclista, de 49 anos, sofreu ferimentos incompatíveis com a vida e teve o óbito constatado ainda no local pela equipe do Samu.

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O motorista do Tiggo 5X, de 57 anos, e a condutora do Ford Fiesta, de 27 anos, não sofreram ferimentos.

A equipe da 3ª Companhia do Batalhão de Polícia Rodoviária foi acionada para atender a ocorrência e realizou os procedimentos necessários no local do acidente.

O Instituto Médico-Legal (IML) de Foz do Iguaçu foi mobilizado para fazer o recolhimento do corpo da vítima. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

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Com informações do CGN

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acidente de transito Medianeira Paraná motociclista Policia Rodoviária rodovia PR-495 Segurança Viária
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