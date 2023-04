Motociclista morre em grave acidente no Paraná

Da Redação

O motociclista de 47 anos se envolveu em uma colisão com um caminhão.

Um motociclista de 47 anos morreu no começo da noite desta quarta-feira (05), em um acidente registrado no bairro Cristo Rei de Chopinzinho.

A colisão envolveu uma motocicleta Honda e um caminhão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência Samu, foi acionado por volta das 18h10 e ao chegar no local constatou o óbito do motociclista identificado como Neilor Ghizzi.

A Polícia Militar fez o isolamento do local e aguarda a chegada da Criminalística e IML para a remoção do corpo.

As causas do acidente não foram divulgadas.

Outro acidente

Acidente deixa homem ferido em Arapongas; Siate foi acionado

No início da noite desta terça-feira (4), um homem ficou ferido após um acidente de trânsito ser registrado em Arapongas, norte do Paraná. Por volta das 18h20, o condutor de uma caminhonete colidiu o veículo contra um poste de energia.

De acordo com informações, o homem, de 20 anos, seguia com uma S10 de cor preta pela Rua Tangará, com acesso à Rua Cisne Negro, quando acabou colidindo contra o poste. As causas do acidente ainda não foram apuradas.

Uma equipe do Siate foi acionada para atender a ocorrência. O condutor sofreu ferimentos moderados, recebeu atendimento médico no local e, em seguida, foi encaminhado para um hospital da cidade. Um passageiro, um rapaz de 25 anos, saiu ileso da colisão.

Durante o atendimento ao acidente, o trânsito no local ficou bastante lento e conturbado.

Com informações: RBJ

