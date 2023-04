Motociclista morre em grave acidente na PR-445

Da Redação

Motocicleta ficou completamente destruída

Na tarde desta segunda-feira (3), um motociclista morreu depois de se envolver em um acidente gravíssimo na PR-445, entre o distrito da Warta, em Londrina, e o município de Bela Vista do Paraíso, no norte do Paraná.

O homem colidiu violentamente contra um carro. Com a força do impacto ele chegou a ser arremessado vários metros e teve uma das pernas amputadas. Infelizmente, a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu no local do acidente.

Até o momento, o motociclista não foi identificado.

Os ocupantes do carro envolvido, a princípio, não tiveram ferimentos graves.

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e socorristas do Siate se deslocaram para o local.

Com informações do Tem Londrina

