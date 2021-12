Da Redação

Motociclista morre em grave acidente na BR-376

Na tarde desta quinta-feira (2), um motociclista, de 45 anos, morreu em um grave acidente na BR-376, a Avenida Colombo, em Maringá próximo da divisa com Sarandi. A vítima teria sido atropelada, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Algumas equipes de resgate foram acionadas, mas infelizmente, o motociclista morreu na hora. A vítima foi identificada como Edinelson José Deosliro e era motorista de uma empresa de transporte intermunicipal de Sarandi.

O motorista do caminhão ficou no local e prestou socorro. As causas do acidente estão sendo levantadas pela equipe da PRF e da Polícia Civil que estavam no local. O corpo da vítima foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Maringá.

