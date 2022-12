Motociclista morre em colisão no Oeste; motorista estava embriagado

Da Redação

O carro e a moto bateram num cruzamento, no Jardim Europa, em Toledo. O motociclista foi socorrido mas morreu no hospital

Um motociclista que sofreu ferimentos graves num acidente na noite desta sexta-feira (16), em Toledo, na região oeste do Paraná, morreu na manhã deste sábado (17), no hospital para onde foi levado pelas equipes de socorro. O motorista do carro envolvido no acidente estava embriagado e foi preso em flagrante.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas General Félix da Cunha e Eduardo Domaradski, no Jardim Europa, em Toledo, na noite desta sexta (16). A equipe da Polícia Militar, do 19º BPM, de Toledo, encaminhou o motorista do Toyota Corolla para a unidade militar, por conta da quantidade de pessoas que se aglomerava no local do acidente. No batalhão, o motorista foi submetido ao teste de etilômetro, que aferiu 0,36mg/l, o que configura crime de trânsito. Assim, os policiais deram voz de prisão e o encaminharam para a 20ª Subdivisão Policial.

O motociclista foi atendido pelas equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado, em estado considerado grave, para o Hospital Bom Jesus. Porém, o motociclista não resistiu e morreu na manhã deste sábado (17).





Com Informações ToledoNews

