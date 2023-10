Motociclista morre em colisão frontal com ônibus no oeste do Paraná

No início da noite de sábado (28), um motociclista morreu em um grave acidente de trânsito na PR-573. A colisão frontal entre moto e ônibus ocorreu por volta das 18 horas, entre os municípios de Braganey e Corbélia, no oeste do Paraná. O passageiro da moto ficou gravemente ferido.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), chovia no momento do acidente. Segundo informou o motorista do ônibus, ele seguia sentido seguia de Corbélia para Iguatu quando em uma curva o motociclista perdeu o controle e acabou invadindo a pista contrária resultando na tragédia.

Equipes de socorristas do Samu e da Defesa Civil de Corbélia, foram acionadas, mas chegando ao local, o condutor da moto já se encontrava sem vida.

O outro ocupante da motocicleta sofreu ferimentos graves e foi encaminhado pela unidade de suporte avançado do Samu de Cascavel ao Hospital Universitário de Cascavel. Um automóvel que seguia no mesmo sentido do ônibus colidiu na traseira, mas ninguém se feriu.

As equipes da Polícia Militar de Corbélia e Braganey também estiveram presentes e controlaram o trânsito até a remoção do corpo que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Cascavel.

