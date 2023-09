Motociclista morre em colisão frontal com caminhonete na PR-151

Um motociclista, de 35 anos, morreu após se envolver em um acidente no final da tarde de domingo (24), na Rodovia PR-151, em Ribeirão Claro, no norte pioneiro do Paraná.

A vítima fatal pilotava uma Yamaha/Lander placa de Santa Cruz do Rio Pardo/SP que bateu contra uma caminhonete Mitsubishi L200 com placas de São Carlos/PR.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o piloto seguia pela rodovia no sentido da divisa do estado de São Paulo a Ribeirão Claro e ao atingir o km 01 mais 600 metros colidiu frontalmente com a caminhonete que trafegava no sentido contrário.

O motorista da caminhonete, de 49 anos, não sofreu ferimentos e foi submetido ao teste do bafômetro, que apontou negativo quanto ao uso de álcool.

Criminalística de Jacarezinho e Polícia Civil de Ribeirão Claro atenderam a ocorrência. O corpo do motociclista foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ribeirão Claro.

