Motociclista morre em colisão frontal com caminhão na PR-495

A ocorrência foi na noite de sexta-feira (2), por volta das 21h30

Um grave acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta Honda CG e um caminhão tirou a vida de um motocilista de 27 anos, na PR 495, em Santa Helena. A ocorrência foi na noite de sexta-feira (2), por volta das 21h30.

Segundo informações, a vítima fatal Leandro Haupt, trafegava sentido Moreninha a Esquina Céu Azul quando perdeu o controle da moto, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com o caminhão de ração que seguia no sentido contrário.

Com a batida, o motociclista foi lançado aproximadamente 10 metros. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local do aciddente. Socorristas da Saúde do município foram acionados, mas apenas constataram o óbito. O motorista do caminhão não se feriu.

A Polícia Rodoviária Estadual, posto de Santa Helena, atendeu a ocorrência. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para a remoçao do corpo. A vítima era morador do distrito de Moreninha.

Com informações: Costa Oeste News

