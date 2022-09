Motociclista morre em colisão entre caminhão e moto na PR-466

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O motorista do veículo de carga, um homem de 49 anos, não sofreu ferimentos

Um motociclista de 19 anos morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na manhã desta terça-feira (18) na PR-466, no município de Pitanga, região central do Paraná.

continua após publicidade .

De acordo com informações, o acidente foi por volta das 6 horas, a vítima trafegava em uma moto Honda CG 150 que colidiu contra um caminhão Scania/T112, a batida foi próximo ao Pop Motel.

A vítima fatal, identificada como Carlos Gabriel Bueno, de 19 anos, morreu no local do acidente. Ele era morador de Pitanga. O motorista do veículo de carga, um homem de 49 anos, não sofreu ferimentos.

continua após publicidade .

Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil e o Instituto Médico Legal foram acionados para os procedimentos. As circunstâncias da ocorrência serão apuradas.

Siga o TNOnline no Google News