Motociclista morre em colisão de motos no centro de Cascavel; veja

Segundo motociclista envolvido na batida está internado em estado grave

Imagens fortes feitas por uma câmera de segurança mostram o momento em que um motociclista bate em outro motociclista em um cruzamento em Cascavel, no oeste do Paraná. A batida foi entre a Rua Presidente Kennedy com a Rua Salgado Filho. Assista ao vídeo abaixo.

Nas imagens, é possível ver um motociclista estacionando o veículo em uma rua. Ao fundo, em um cruzamento, duas motocicletas em alta velocidade, conforme a Polícia Militar (PM), batem, transversalmente, uma contra a outra.



Com o impacto da batida, um dos motociclistas é lançado em direção ao primeiro motociclista que aparece no vídeo. Um carro também é atingido pelos estilhaços.

Conforme o tenente do Corpo de Bombeiros, Lucas Delai, ao chegar no local, a equipe constatou que um dos motociclistas já estava morto.



O outro motociclista foi atendido e encaminhado em estado grave para o Hospital Universitário (HU) de Cascavel. Conforme o tenente, o homem apresentava traumatismo cranioencefálico e várias fraturas pelo corpo.

O terceiro homem que aparece nas imagens, estacionando uma motocicleta, teve apenas ferimentos leves.

O tenente explicou que no local, a velocidade máxima permitida é de 60km/h e que, em uma das ruas, há um semáforo para controlar a velocidade, mas que ambos motociclistas estavam em alta velocidade.

“Os dois motociclistas estavam imprimindo uma velocidade consideravelmente muito alta para o perímetro urbano. Cruzamentos com semáforos que acontecem acidentes, geralmente são acidentes graves que envolvem muita velocidade”, afirmou o tenente.

A Polícia Civil informou que investiga o caso. O nome das vítimas não foi informado pela polícia.

