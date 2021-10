Motociclista morre em colisão com colheitadeira no Paraná

Da Redação

Colisão ocorreu na PR-281 envolvendo uma motocicleta Honda CG/150 e uma colheitadeira Massey Fergunson,

Um jovem de 21 anos morreu no início da noite de sexta-feira (8) em um acidente de trânsito no município de Planalto, no Paraná.

A colisão ocorreu na PR-281 envolvendo uma motocicleta Honda CG/150 e uma colheitadeira Massey Fergunson, por volta das 18h30.

O motociclista Christian Antônio Vieira Deparis, 21 anos, morreu no local do acidente.

A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência. Após os procedimentos da Criminalística no local, o corpo foi removido ao IML de Francisco Beltrão. A Polícia Rodoviária Estadual registrou a ocorrência.

Com informações: PP News