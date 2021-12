Da Redação

Motociclista morre em acidente no Centro de Londrina; vídeo

Na manhã desta sexta-feira (24), um motociclista, de 56 anos, morreu após se envolver em um acidente com um carro no cruzamento da Rua Maranhão com a Duque de Caxias, na área central de Londrina.

Câmeras de segurança registraram o momento da colisão. Um veículo Kwid atinge a moto onde estava o açougueiro Valdemir Cândido da Silva, de 56 anos, que seguia para o trabalho. Com a força do impacto, o motociclista foi arremessado da moto. Ainda não se sabe quem furou o sinal. Veja:

Motociclista morre em acidente no Centro de Londrina; vídeo - Vídeo por: Reprodução

Socorristas do Siate e do Samu foram acionado para prestar atendimento ao trabalhador, mas teve uma parada cardiorrespiratória dentro da ambulância e não resistiu aos ferimentos. O motorista do carro não ficou ferido.

As informações são do Tem Londrina.