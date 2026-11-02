Motociclista morre em acidente na PR-436 e motorista foge

Vítima de 41 anos não tinha habilitação. Colisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Itambaracá; polícia tenta localizar o segundo envolvido

Um homem de 41 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia PR-436, no município de Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. O condutor do outro veículo envolvido na batida fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

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De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência foi registrada por volta da 0h40, na altura do quilômetro 117, em um trecho de subida e pista reta, próximo à divisa com o estado de São Paulo. A vítima pilotava uma motocicleta Honda quando ocorreu a colisão.

Como o segundo motorista escapou antes da chegada das autoridades, ainda não foi possível identificar qual veículo ele dirigia nem as circunstâncias exatas e as causas da batida.

Durante o atendimento da ocorrência, a polícia constatou que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir motos. O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho para os exames de praxe.

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A motocicleta foi recolhida e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Andirá. A delegacia assumirá a investigação do caso e fará as diligências para tentar identificar e responsabilizar o condutor que fugiu do local da tragédia.