Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Paraná
publicidade
TRAGÉDIA

Motociclista morre em acidente na PR-436 e motorista foge

Vítima de 41 anos não tinha habilitação. Colisão aconteceu na madrugada desta segunda-feira em Itambaracá; polícia tenta localizar o segundo envolvido

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Motociclista morre em acidente na PR-436 e motorista foge
Autor Foto: PRE

Um homem de 41 anos morreu na madrugada desta segunda-feira (2) após se envolver em um acidente de trânsito na rodovia PR-436, no município de Itambaracá, no Norte Pioneiro do Paraná. O condutor do outro veículo envolvido na batida fugiu do local sem prestar socorro à vítima.

- LEIA MAIS: Vítima rastreia celular roubado e polícia prende suspeito em Apucarana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a ocorrência foi registrada por volta da 0h40, na altura do quilômetro 117, em um trecho de subida e pista reta, próximo à divisa com o estado de São Paulo. A vítima pilotava uma motocicleta Honda quando ocorreu a colisão.

Como o segundo motorista escapou antes da chegada das autoridades, ainda não foi possível identificar qual veículo ele dirigia nem as circunstâncias exatas e as causas da batida.

Durante o atendimento da ocorrência, a polícia constatou que o motociclista não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para conduzir motos. O corpo do homem foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Jacarezinho para os exames de praxe.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A motocicleta foi recolhida e entregue na Delegacia da Polícia Civil de Andirá. A delegacia assumirá a investigação do caso e fará as diligências para tentar identificar e responsabilizar o condutor que fugiu do local da tragédia.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
acidente de transito hit and run investigação policial itambaracá morte motocicleta
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Paraná

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV