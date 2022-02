Motociclista morre em acidente na BR-376 nesta manhã

Da Redação

Um acidente grave tirou a vida de um motociclista no início da manhã desta sexta-feira (4), na BR-376, próximo a entrada de Nova Esperança, Paraná. Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atendeu a ocorrência.

Segundo as informações da corporação, o rapaz trafegava sentido à Paranavaí, quando, de acordo com uma testemunha, o motociclista acabou atingindo a lateral de um caminhão e foi jogado para o canteiro central da rodovia. O caminhão envolvido no acidente não estava no local.

Equipes de socorro foram acionadas, mas nada pôde ser feito, pois a vítima entrou em óbito na hora.

O homem, que até o momento não foi identificado, pilotava uma motocicleta com placa de Presidente Castelo Branco, município que fica a cerca 12,1 km de Nova Esperança.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo da vítima e encaminhá-lo para Paranavaí.

Com informações do Corujão Notícias.