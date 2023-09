Motociclista morre em acidente entre carro e moto no Paraná

O acidente aconteceu no km 182, próximo ao Posto do Mel.

Um motociclista, de aproximadamente 35 anos, morreu após um acidente entre a moto em que estava e um automóvel na Avenida Souza Naves, trecho urbano da BR-373 em Ponta Grossa.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, a colisão ocorreu por volta das 12h15 deste domingo (10) no km 182, próximo ao Posto do Mel. Os modelos dos veículos envolvidos ainda não foram divulgados.

Além dos bombeiros, com socorristas do Siate, equipes do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados para o atendimento da ocorrência. Além do motociclista, uma segunda pessoa ficou ferida e recebeu atendimento. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

Com informações: Portal aRede

