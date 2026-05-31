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ACIDENTE

Motociclista morre após ser arremessado por 30 metros em acidente na PR-317, em Maringá

Vítima perdeu o controle de uma Yamaha R1 na madrugada deste domingo (31)

Escrito por Da Redação
Publicado em 31.05.2026, 12:28:59 Editado em 31.05.2026, 12:28:54
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Motociclista morre após ser arremessado por 30 metros em acidente na PR-317, em Maringá
Autor Motocicleta ficou completamente destruída - Foto: Colaboração GMC Online

Um grave acidente resultou na morte de um motociclista na madrugada deste domingo (31), na rodovia PR-317, na região da Praça Ivaí, em Maringá (PR). A vítima pilotava uma motocicleta de alta cilindrada, modelo Yamaha R1, quando perdeu o controle da direção, saiu da pista e sofreu uma queda violenta às margens da rodovia.

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Segundo as informações apuradas no local, o veículo percorreu vários metros por um barranco ao lado da pista antes de bater contra um meio-fio. Com a força do impacto, o piloto foi arremessado a uma distância de aproximadamente 30 metros. A colisão causou ferimentos extremos, incluindo a amputação traumática de parte de um dos braços do motociclista, que não resistiu e morreu no local antes mesmo da chegada das equipes de socorro médico.

A motocicleta esportiva ficou completamente destruída após a sequência de choques. A Polícia Militar foi acionada para isolar a área, registrar o boletim de atendimento e iniciar os primeiros levantamentos sobre as causas do acidente.

Durante o atendimento da ocorrência, um detalhe chamou a atenção dos policiais: o painel da motocicleta permaneceu travado com o marcador no número "14", o que pode indicar a velocidade em que a vítima estava no momento da perda de controle. As circunstâncias exatas e a dinâmica do acidente seguem sob investigação.

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As informações são do GMC Online.

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acidente de moto Maringá PR morte trágica rodovia PR-317 Segurança no Trânsito Yamaha R1
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