Motociclista morre após pneu furar durante ultrapassagem na BR-369 em Londrina

Vítima de 58 anos perdeu o controle da direção ao tentar passar veículo de carga; motorista do caminhão saiu ileso e permaneceu no local

Um motociclista de 58 anos morreu na manhã desta quarta-feira (23) após colidir lateralmente com um caminhão na BR-369, no município de Londrina, norte do Paraná. O acidente ocorreu no quilômetro 146 da rodovia, próximo ao Grêmio, quando a vítima perdeu o controle da direção devido a um pneu furado.

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Segundo informações preliminares levantadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) junto a testemunhas, a tragédia aconteceu no momento em que a motocicleta realizava uma manobra para ultrapassar o veículo de carga. Durante o trajeto, o pneu traseiro da moto esvaziou abruptamente, fazendo com que o piloto batesse na lateral do caminhão e caísse sob as rodas do veículo pesado. A vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado ainda no local.

O motorista do caminhão, um homem de 37 anos, não sofreu ferimentos. Ele permaneceu no local durante todo o atendimento da ocorrência e prestou esclarecimentos às autoridades. O trecho passou por análise inicial, mas as causas exatas e a dinâmica final do evento ainda seguem sob investigação e passarão por perícia técnica especializada.