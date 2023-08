Motociclista morre após grave acidente no Contorno Sul de Maringá

Um motociclista de 45 anos faleceu no Hospital Metropolitano de Sarandi, após ser vítima de um grave acidente de trânsito no Contorno Sul de Maringá, na noite da última segunda-feira (21).

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima transitava com uma motoneta Honda Biz, no sentido ao Jardim São Silvestre, quando colidiu de frente com um carro. Com a colisão, o motociclista foi arremessado da moto e sofreu múltiplas fraturas.

Identificado como Edmilson Aparecido Alves, o homem estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Metropolitano desde a noite do acidente, mas faleceu horas depois, durante a tarde de terça-feira (22).

Com informações: GMC Online

