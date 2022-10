Motociclista morre após grave acidente na PR-445 em Londrina

Da Redação

O Siate foi até o local e, devido à gravidade, acionou o apoio médico do Samu.

Um motociclista que realizava delivery morreu em um grave acidente na noite desta segunda-feira (3), em Londrina. Segundo informações preliminares, ele teria colidido contra um caminhão na PR-445, no Jamile Dequech.

A vítima, identificada como Pedro, de 24 anos, teria colidido contra a traseira do veículo. O Siate foi até o local e, devido à gravidade, acionou o apoio médico do Samu. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu dentro da ambulância.

Ladrão invade casa e morre após brigar com o morador no Paraná

Um homem, de 37 anos, morreu após invadir uma casa para tentar roubar uma moto. O suspeito se envolveu em uma briga com o morador do imóvel, localizado na Rua Stanislaw Jan Los, no bairro Parigot de Souza 1, em Londrina, no norte do Paraná, na manhã desta terça-feira (4).

A Polícia Militar (PM) informou que o suspeito estava armado com um simulacro, uma arma falsa que é muito parecida com a verdadeira. Uma pessoa que mora na casa reagiu e entrou em luta corporal com o ladrão, que morreu após sofrer um mal súbito.

Com informações, Taroba News

