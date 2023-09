Motociclista morre após grave acidente em rodovia de Londrina

Um homem morreu em um grave acidente de motocicleta na Rodovia Carlos João Strass, sentido norte de Londrina, nesta manhã de segunda-feira (18). Ao que tudo indica, pode ter acontecido uma colisão traseira, pois a moto estava com o aro traseiro danificado e algumas pessoas viram o acontecido.

LEIA MAIS: Colisão entre carro e moto deixa três pessoas feridas em Apucarana

Testemunhas que seguiam na mesma via, relataram aos policiais que um Chevrolet Celta na cor prata, teria causado a colisão. O motorista do carro não prestou atendimento e fugiu, porém, apesar da fuga, essas mesmas testemunhas anotaram a placa do veículo e passaram aos policias. As marcas no chão indicaram que a motocicleta foi arrastada por mais de 100 metros.

Segundo informações da Polícia Militar, a motocicleta estava em situação irregular de documentação. A vítima não portava documentos, por isso não há identificação até o momento desta publicação. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico legal (IML) de Londrina.

