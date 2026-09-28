Motociclista morre após colisão frontal com carro na PR-460

Acidente aconteceu na noite deste domingo (27), no trecho entre Pitanga e Nova Tebas

Um motociclista de 36 anos morreu após uma colisão frontal entre um carro Fiat Siena e uma motocicleta Honda CG 125 Fan na noite de domingo (27), na PR-460, em Pitanga.

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O acidente aconteceu por volta das 20h50, no km 3,6 da rodovia, no trecho entre Pitanga e Nova Tebas. Conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o Siena seguia no sentido Nova Tebas a Pitanga, quando se envolveu na colisão com a motocicleta, que trafegava no sentido contrário.

O motociclista, de 36 anos, morreu ainda no local. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Ivaiporã.

A condutora do Siena, de 20 anos, e o passageiro, de 26, sofreram ferimentos leves. Ambos foram socorridos por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados ao Hospital de Pitanga.

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Os veículos tiveram danos materiais. A Polícia Civil de Pitanga, o IML de Ivaiporã e a Polícia Científica foram acionados para os procedimentos de perícia e demais providências.

Com informações do portal aRede