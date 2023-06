Motociclista morre após colisão com caminhão em Rolândia

Um motociclista morreu no início da tarde desta quarta-feira (29), na BR-369, em Rolândia, após se envolver em um acidente com um caminhão-baú que estava cruzando a rodovia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que esteve no local, a colisão aconteceu por volta das 12h30 no km 168.

O caminhão Mercedes Benz, com placas de São José dos Pinhais, que era conduzido por um motorista de 68 anos seguia sentido Arapongas x Rolândia, ao cruzar a via para retorno as empresas marginais, quando foi atingido transversalmente por uma motoneta Honda/Biz 125, que seguia pela rodovia.

A motoneta, com placas de Rolândia, era conduzida por um homem de 25 anos. Ele colidiu fortemente na lateral traseira direita do caminhão e morreu no local. O motorista do caminhão não se feriu.



Ocorrência atendida pela PRF de Londrina e pela Perícia da Polícia Civil de Rolândia. O corpo foi encaminhado ao IML de Londrina.



