Motociclista morre após colidir contra carrinho de espeto

Na noite desta quinta-feira (22), um acidente fatal foi registrado após um motociclista colidir contra um carrinho de espetinhos, que era conduzido por uma mulher, na Cidade Industrial de Curitiba (CIC). O jovem que pilotava a moto morreu no local.

De acordo com as informações do site Banda B, a mulher que empurrava o carrinho ficou gravemente ferida.

Como é possível ver nas imagens, o motociclista, identificado como Willian Pádua dos Santos, de 26 anos, colide fortemente contra o carrinho. Com a batida, a trabalhadora foi jogada para trás e Willian, ao cair da motocicleta, perde o capacete e para a alguns metros à frente do local do acidente.

Mateus Pontes, que é uma testemunha, conta com detalhes o que aconteceu. “Nós estávamos na esquina de baixo quando ele passou a preferencial direto. A moça que vende espetinho passava e ele tentou desviar mas não conseguiu segurar. Ela estava no canto da rua”.

Após o acidente, Willian foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML). Já a vítima do atropelamento, de 30 anos, foi conduzida ao hospital com ferimentos graves.