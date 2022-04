Motociclista morre após colidir com carro na PR-272

Da Redação

Umacolisão no km 55 da PR-272, em Tomazina (PR), no final da tarde de segunda-feira (25), envolvendo uma motocicleta Suzuki, modelo Yes 125, e uma picape Fiat Strada, deixou o motociclista morto, de acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Ainda de acordo com a corporação, ambos veículos seguiam sentido Siqueira Campos-Tomazina, quando se envolveram em um acidente do tipo abalroamento lateral.

O motociclista de 59 anos, chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu. O condutor do Fiat Strada de 69 anos teve ferimentos leves.

A motocicleta foi encaminhada até a Delegacia de Polícia de Tomazina, pois se encontrava com o chassi suprimido.