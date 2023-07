Motociclista morre após bater violentamente contra carro no Paraná

Com o impacto, a motocicleta ficou destruída

Um motociclista, de 46 anos, morreu em um grave acidente após bater de frente contra um carro na noite de sábado, 15, na PR-569, em Nova Londrina, no noroeste do Paraná. As informações foram repassadas pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Conforme os agentes, a batida frontal ocorreu em uma reta de pista simples. Com o impacto, a motocicleta ficou destruída. O motociclista morreu antes da chegada da equipe médica, segundo a PRE.

O condutor do carro, de 35 anos, foi socorrido com ferimentos para o Hospital Santa Rita de Cássia, no mesmo município.

O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Paranavaí.

Com informações do g1.

