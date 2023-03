Motociclista morre após bater na traseira de carro na PR-092

Da Redação

A batida foi próximo a fabrica de Pneus ProTork

Um motociclista morreu, por volta das 19 horas de segunda-feira (27), após bater contra a traseira de um carro na rodovia PR-092, em Siqueira Campos, no norte do Paraná. O motorista do carro foi preso por embriaguez ao volante.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente envolveu uma motocicleta Kawasaki 600cc de Siqueira Campos e um Gol com placas de Fazenda Rio Grande-PR.

Ainda conforme informações da PRE, ambos veículos trafegavam sentido Wenceslau Braz a Siqueira Campos e ao atingirem o KM 277+200m, próximo a ProTork, a motocicleta colidiu na traseira do Gol. Com a batida o carro saiu da pista e caiu em um barranco.

O motociclista de 21 anos morreu no local do acidente. O motorista, 54 anos, teve ferimentos leves, e foi conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos por embriaguez ao volante.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Jacarezinho.

fonte: Polícia Rodoviária Estadual Divulgação

