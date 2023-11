Motociclista morre após bater em carro capotado no PR; assista

Um capotamento resultou na morte de um motociclista de 61 anos, em Ibiporã, na região norte do Paraná. O acidente ocorrido na noite de sexta-feira (3) foi registrado por uma câmera de monitoramento. Assista o vídeo.

De acordo com a polícia, a vítima fatal bateu na traseira de um carro que havia colidido em outra motocicleta e capotado. O motorista de carro, conforme o delegado Willian Douglas Soares, apresentava sintomas de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Ele foi preso em flagrante, segundo a polícia.

Na avaliação do delegado, entretanto, o motorista do carro não agiu com culpa ou dolo com relação à morte do motociclista. “O carro dele capotou e ficou em via pública. Depois de alguns minutos, ele estava fora do carro, tentando socorrer o primeiro motociclista, quando veio o segundo”, complementou o delegado.

Após a conclusão do inquérito, o caso será encaminhado para o Ministério Público do Paraná que define sobre os crimes e a continuidade da investigação no Judiciário.

As informações são do G1.

