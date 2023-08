Motociclista morre após bater em caminhão no Contorno Sul, em Curitiba

Um motociclista morreu em um acidente entre caminhão e moto no Contorno Sul, em Curitiba, na manhã desta terça-feira (22).

O acidente aconteceu próximo ao bairro Cidade Industrial de Curitiba, sentido Ponta Grossa, nos Campos Gerais do Paraná. Às 8h30, o trânsito estava lento na região, segundo o Corpo de Bombeiros.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do caminhão não foi localizado. A polícia informou que não se sabe se ele fugiu ou se não percebeu o atropelamento.



Até a publicação desta reportagem, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) não havia comunicado sobre as causas do acidente e identidade da vítima.

Outra ocorrência:

Idoso é preso por importunação sexual contra jovem em Apucarana

Um idoso, de 82 anos, foi preso por suspeita de importunação sexual contra uma jovem, de 18 anos, no Terminal Urbano de Apucarana, região central da cidade. O crime aconteceu por volta das 18h40 desta segunda-feira (21).

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima, contou aos policiais que estava no terminal com sua mãe quando um senhor perguntou diversas vezes se as duas iriam pegar o ônibus da linha “Catuaí” e chegou bem próximo da garota contando dinheiro e piscando várias vezes para ela.

Ainda conforme a vítima, quando sua mãe falou com idoso que iria tomar providências, o homem alegou surdez e entrou pela porta traseira do ônibus da linha "Catuaí”, momento este que foi fechado a porta, com isso, o senhor passou por baixo da roleta com o intuito de sair pela porta da frente, pois estava aberta. O idoso foi contido pelo fiscal do terminal e o motorista do ônibus.

O homem foi conduzido por uma equipe da Guarda Civil Municipal (GCM) para a delegacia. A vítima e sua mãe também foram prestar esclarecimentos.

