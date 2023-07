Motociclista morre após bater em caminhão na BR-153, no Paraná

O motorista do caminhão, de 49 anos, não se feriu

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), a batida aconteceu na manhã de terça-feira (25). Um motociclista morreu após acidente com caminhão na BR-153, em Tibagi, nos Campos Gerais do Paraná. Segundo a polícia, o motociclista, de 27 anos, invadiu a pista contrária e atingiu frontalmente o caminhão.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Divulgada identificação de homem atropelado por carro na BR-369

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram acionados, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Ponta Grossa. O motorista do caminhão, de 49 anos, não se feriu.

continua após publicidade

A PRF informou que o local do acidente é uma reta e com boas condições de visibilidade.

Outra ocorrência:

Mulher é encaminhada ao hospital após ser atacada pelo vizinho

continua após publicidade

A Polícia Militar (PM) foi acionada na noite de terça-feira (25) para atendimento de uma situação de lesão corporal na Rua José Antônio Pereira, em Jardim Alegre. A mulher disse aos policiais que foi atacada pelo vizinho.

Chegando ao local foi tentado contato com a moradora que reside no local, porém sem êxito, os policiais apenas ouviam pedidos de socorro vindos de dentro da casa.

Os policiais então entraram na residência e encontraram a vítima que apresentava uma lesão na região do abdome. Ela disse aos agentes que o ferimento foi causado por um objeto pontiagudo, porém, não soube precisar o que era.

continua após publicidade

Relatou que estava em sua residência quando foi chamada para ir até a porta e quando abriu foi atacada o objeto. Disse ainda que seu vizinho teria sido o autor da lesão.

Foi acionada a equipe do Samu que conduziu a vítima ao Hospital de Jardim Alegre. Os policiais realizaram buscas no intuito de localizar o suposto autor, porém sem êxito.

Siga o TNOnline no Google News