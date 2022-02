Motociclista morre após bater contra guard rail em Maringá

Da Redação

Mário José, 39 anos, era morador de Paiçandu

Um motociclista identificado como Mário José, 39 anos, morador de Paiçandu, morreu na madrugada deste sábado (5) em acidente registrado em Maringá. O acidente foi no entroncamento das rodovias PR-323 e PR-317.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), a vítima conduzia uma motocicleta Honda CG com placa de Japurá pela PR-323, sentido a Maringá. No entroncamento com a PR-317 ele perdeu a direção da moto e bateu contra o guard rail.

Equipes de resgate foram acionadas, mas encontraram a vítima já sem vida. Após levantamentos do Instituto de Criminalística o corpo foi recolhido e encaminhado para o IML de Maringá. As causas do acidente estão sendo apuradas.