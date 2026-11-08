Motociclista morre após atingir placa e poste em Londrina

Acidente ocorreu na manhã deste domingo (8), no trecho urbano da BR-369; vítima estava sem documentos

Um motociclista morreu após atingir uma placa de sinalização e um poste na manhã deste domingo (8), na Avenida Tiradentes, trecho urbano da BR-369, em Londrina. O acidente aconteceu por volta das 6h10, no quilômetro 154,5 da rodovia.

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De acordo com os levantamentos preliminares da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem perdeu o controle da motocicleta e saiu da pista. Primeiro, atingiu uma placa no canteiro central e, em seguida, bateu contra um poste.

A motocicleta foi arremessada para a faixa 1 da rodovia. O condutor não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Segundo a PRF, a vítima aparentava ter entre 20 e 25 anos. Como não portava documentos pessoais, a identificação permanecia pendente até o encerramento do atendimento.

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Além da PRF, equipes da Polícia Científica, do Instituto Médico-Legal (IML) e da Delegacia de Trânsito participaram dos trabalhos no local. Após a perícia, o corpo foi levado ao IML, e a motocicleta foi recolhida a um pátio credenciado.