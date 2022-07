Motociclista morre após acidente na PR-444, em Mandaguari

Da Redação

Um motociclista morreu após acidente na noite deste sábado (30), por volta das 23 horas, na PR-444, em Mandaguari, nas proximidades do Motel Álibi, que fica aproximadamente 30 km de Arapongas.

O homem dirigia uma moto Honda CG Fan, com placas de Ponta Grossa. As primeiras informações são de que ele teria caio do veículo no meio da rodovia.

A equipe do Corpo de Bombeiros, de Mandaguari, esteve no local, assim como a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), que também foi acionada.

O Instituto Médico Legal (IML), de Apucarana, também foi chamado e compareceu ao lugar onde ocorreu o acidente.

Com informações do Dia a Dia Web TV e de Marcelo Oliveira.

