Motociclista morre após acidente em Nova Esperança - TNOnline

Na tarde deste sábado (8), no km 139, da BR-376, um motociclista morreu em uma colisão com um carro na rodovia de Nova Esperança.

Segundo levantamento preliminar realizado pelos agentes da PRF, o condutor de um veículo VW Gol transitava sentido Paranavaí a Maringá, quando teria acessado a pista de desaceleração próxima ao canteiro central para executar um retorno na rodovia, porém, em dado momento, guinou-se para a direita, retornando para a pista rápida.

Um motociclista, de 42 anos, que conduzia uma Honda CBX 750 no mesmo sentido da via, não conseguiu frear e colidiu violentamente na traseira deste veículo.

De acordo com a PRF, o motociclista caiu e bateu a cabeça no asfalto. Houve o acionamento de equipes de socorristas, incluindo o helicóptero do Samu.

Mas o estado clínico se agravou com paradas cardiorrespiratórias. Várias foram as tentativas de reanimá-lo, porém este homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

O condutor do veículo Gol, um homem, de 60 anos, foi submetido ao teste de alcoolemia, não indicando a ingestão de bebidas alcoólicas.

Conforme a PRF, o motorista foi multado por débitos no veículo e por apresentar omissão em sua CNH sobre amputação em membro inferior.

O veículo foi retido e encaminhado ao pátio da PRF.

A PRF fará o Boletim de Acidente de Trânsito e o remeterá à autoridade policial local.