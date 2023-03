Motociclista morre após acidente com dois carros na PR-445 em Londrina

Da Redação

Acidente envolveu uma picape VW Saveiro, uma motocicleta Honda/CB 300 e um automóvel VW/ Fox

Um motociclista de 34 anos morreu na noite de sábado (4), após se envolver em um acidente com dois carros na PR-445 em Londrina, no Norte do Paraná.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente de trânsito foi por volta das 21 horas, no Km 76 e envolveu uma picape VW Saveiro, uma motocicleta Honda/CB 300 e um automóvel VW/ Fox.

Os veículos trafegavam na mesma via no sentido Cambé à Londrina, quando a Saveiro e a moto envolveram-se em um acidente tipo colisão traseira. Ato contínuo, a moto abalroou o veículo Fox.

O motorista da picape se evadiu do local sem prestar socorro ao motociclista, que foi socorrido pela equipe do SIATE/Corpo de Bombeiros , mas não resistiu aos ferimentos e morreu no interior da ambulância .

A motocicleta foi recolhida ao pátio por não ter nenhum responsável no local.

