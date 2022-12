Motociclista morre após acidente com carro no Paraná

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Motociclista morre após ser atingido por carro em Cascavel.

Um motociclista morreu em um acidente registrado na tarde de quarta-feira (21) em Cascavel, no oeste do Paraná. A moto em que ele estava, de acordo com a Polícia Militar (PM), acabou batendo contra um carro.

continua após publicidade .

A vítima tinha 54 anos.

Com o impacto da batida, o homem foi arremessado contra o para-brisa do carro, que ficou destruído, e depois caiu no chão. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

continua após publicidade .

Segundo a polícia, o condutor do veículo envolvido não teve ferimentos.

Até a publicação desta reportagem, a dinâmica do acidente não havia sido divulgada.

Com informações: g1

Siga o TNOnline no Google News