Motociclista morre ao ser atropelado por carreta em trecho da BR-277

Siga o TNOnline no Google News

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Uma tragédia foi registrada na manhã deste sábado (23) em um trecho da BR-277, em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba. Um motociclista, ainda não identificado, morreu após se desequilibrar, cair e ser atropelado por uma carreta. O fato ocorreu na pista sentido Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

continua após publicidade

De acordo com as informações da Banda B, o acidente aconteceu quando a vítima trafegava atrás de um caminhão. O veículo de carga teria freado bruscamente devido a um trecho de obras e, para não colidir na traseira, o motociclista fez um desvio e entrou no corredor da pista.

No entanto, ao fazer este movimento, o piloto se desequilibrou e acabou sendo atropelado por um caminhão bitrem.

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Motociclista morre após bater em cavalo na BR-277 no PR

Paulo Estefâneo, condutor do cavalinho da carreta que estava à frente do moto, falou que o trânsito fluía normalmente quando, de repente, os veículos pararam. Neste momento, o motorista afirmou que freou e jogou o veículo para a região da mata.



"Só escutei o barulho e os pedaços da moto para todos os lados. Não cheguei a ver muita coisa. Só vi o barulho e parei. Infelizmente, o condutor perdeu a vida", afirmou o motorista.

Para ler a matéria completa, acesse o portal da Banda B, parceira do TnOnline.

Siga o TNOnline no Google News